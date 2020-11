© Copyright : adil gadrouz

Monument emblématique de la métropole économique et qui faisait jadis la fierté de ses habitants, la coupole «Kora ardia» a aujourd'hui triste mine. Les travaux de sa réhabilitation s’éternisent et les Casablancais s’indignent.

La coupole Zevaco, plus connue sous le nom de «Kora ardia» (globe terrestre), est dans un état déplorable. Comme le montrent les images filmées par la caméra de Le360, cet emblème architectural, implanté sur la place des Nations unies, est devenu une décharge à ciel ouvert. Autour de la structure, des détritus de toutes sortes jonchent le sol et des quidams profitent de l'espace souterrain qu'elle surplombe pour faire là leurs besoins naturels en plein jour.

Cette situation indigne les Casablancais qui se souviennent avec nostalgie de la beauté de l’endroit et de l’affluence qu’il connaissait. Pour cet acteur de la société civile, rencontré sur les lieux, «Kora ardia» est un patrimoine dont la ville s’enorgueillissait.

«Mais aujourd’hui», regrette notre interlocuteur, «son état nous attriste. Surtout que son emplacement en plein cœur de la place des Nations unies où se concentrent banques, commerces et sièges d’entreprises ainsi qu’un grand palace, interpelle sur le retard des travaux de réhabilitation. C’est devenu la risée des touristes étrangers qui passent tous les jours à côté».

Lancés il y a plusieurs années, les travaux de réhabilitation de «Kora ardia» se sont éternisés. Porté par la commune urbaine de Casablanca et d’un montant avoisinant les 14 millions de dirhams, ce projet de restauration est aujourd’hui à l’arrêt. «Tout cela reste flou. Il existe tant de panneaux indiquant les travaux de restauration, mais l’on n’en sait vraiment rien de précis, surtout en l’absence de communication des responsables de la ville», s’indigne cet acteur associatif.

C’est sans doute l’un des points noirs à mettre au passif des gestionnaires de la ville, dont les moult promesses sont restées lettre morte. Et c’est d’autant plus navrant que la coupole se trouve près d’un grand palace où logent des touristes étrangers, des missions diplomatiques et des clubs de sport. «En sortant de l’hôtel, difficile de ne pas apercevoir ce lieu», remarque un Casablancais.

Quant aux passants qui empruntent le chemin près de «Kora ardia», ils ne peuvent échapper aux odeurs nauséabondes qui se dégagent du passage souterrain et ajoutent à leur dégoût. «C’est honteux que ce monument soit ainsi délaissé», peste ce citoyen. «Ce devrait être notre fierté. Mais au lieu de cela, c’est devenu source d’indignation et de répugnance.»