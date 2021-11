© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360

Sous l'égide du ministère de la Santé et en partenariat avec le ministère de l'Éducation, une campagne nationale de sensibilisation sur l'importance du petit-déjeuner chez les enfants et les adolescents est lancée du 10 novembre au 10 décembre. Reportage à Casablanca.

Le lancement officiel de la campagne nationale de sensibilisation sur l’importance du petit-déjeuner chez les enfants et les adolescents, a eu lieu dans l’établissement primaire «Al Yassamine» situé dans le quartier Hay Hassani, à Casablanca, en présence du personnel du ministère de la Santé et des mamans, pour leur faire connaître l'importance du petit-déjeuner dans la vie de leurs enfants, et partager également avec elles quelques consignes à suivre.

Dans ce contexte, Khadija El Kababi, directrice provinciale de l’Education nationale à Hay Hassani, a indiqué qu'«en coordination avec le ministère de la Santé, un programme de formation des enseignants et des éducateurs de l'enseignement primaire sera mis en place, pour qu’à leur tour, ils contribuent à la formation des mères et des pères, afin de les sensibiliser à l’importance de ce sujet».

Elle ajoute qu’«il est déraisonnable que les enfants partent à l’école sans petit-déjeuner ou avec un petit-déjeuner malsain, surtout lorsqu'ils sont en âge de grandir».

Quant à Rihab Shwari, spécialiste de l'alimentation et de la nutrition thérapeutique à Hay Hassani, elle a déclaré «que le petit-déjeuner pour les enfants est l'un des repas les plus importants de la journée à leur assurer, car son absence constitue une menace pour la santé des enfants et à leurs faculté de concentration à l’école».

Selon cette experte de la santé, «il existe plusieurs habitudes nutritives ou alimentaires que les mamans doivent impérativement adopter et respecter, notamment pour le petit-déjeuner qui doit être varié et contenir tous les aliments de saison qui répondent aux besoins quotidiens de leurs enfants. D’autant plus que les mamans doivent s’efforcer à préparer des repas sains, sans aliments conservateurs, ni sucre pour garantir le développement sain de leurs enfants».

Selon l’OMS et l’UNICEF, l’alimentation équilibrée et saine détermine la santé de l’individu. Ainsi, un petit-déjeuner constitue l’une des premières règles pour l’équilibre alimentaire, qui apporte aux enfants et adolescents tous les nutriments nécessaires pour couvrir leurs besoins pour être au meilleur de leurs capacités et énergies.