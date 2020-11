© Copyright : Le360

Au cours de la soirée du 2 novembre 2017, le café La Crème de Marrakech a été le théâtre d’une fusillade qui avait fait un mort et deux blessés. Trois ans plus tard, Le360 est de retour sur le lieu du crime.

Le café La Crème, qui se trouve dans le quartier de Guéliz, est fermé depuis le 2 novembre 2017, date à laquelle une fusillade avait éclaté, ciblant le propriétaire de l'établissement, sauf que c'était un jeune étudiant en médecine qui avait perdu la vie ce soir-là. Un conflit entre le propriétaire du café et des membres présumés d’une mafia serait à l'origine de cette attaque.

Youssef, gardien de voitures et témoin de la fusillade, raconte ce qu’il avait vu le soir du 2 novembre 2017. “Je travaillais juste à la côté et j’ai entendu des coups de feu. A mon arrivée au café, les gens étaient en train de fuir, j'avais vu des sacs et des téléphones par terre. Le jeune homme, touché à la tête, est décédé sur le coup, alors que la fille qui était avec lui a été grièvement blessée”, se souvient-il. “C’était une soirée cauchemardesque”, résume-t-il.

L'enquête, qui a été menée par la police judiciaire de Marrakech, avait conclu que le mobile de cet acte criminel n'est autre qu'un règlement de comptes entre clans de la mafia néerlandaise. En effet, des dizaines de personnes se sont retrouvées poursuivies dans cette affaire, dont Mustapha Fechtali, propriétaire de ce café, qui a été condamné à 15 ans de prison, et à la confisation de l'ensemble de ses biens.

Les deux auteurs de la fusillade ont été, quant à eux, condamnés à la peine capitale. Pour sa part, le commanditaire de ce meurtre, toujours présumé à l'écriture de ces lignes, Ridouan Taghi, a été arrêté à Dubaï. Il encourt une peine de prison à perpétuité.