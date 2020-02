© Copyright : DR

Kiosque360. Le maroco-néerlandais R. Said, bras du droit de Redouane Taghi, chef de la mafia néerlandaise des «Anges de la mort» qui a commis le crime du Café «La Crème» de Marrakech, vient de tomber à son tour. Et c’est la police colombienne qui l’a arrêté.

C’est dans la ville de Medelin, lieu emblématique connu pour être le berceau de l’un des plus grands trafiquants de cocaïne dans le monde de son vivant, Pablo Escobar, que l’homme le plus recherché des Pays-Bas, Said R, a été arrêté par la police colombienne il y a une semaine.





Cette dernière vient de révéler les péripéties de cette arrestation qui n’a pas été une promenade de santé. En effet, sur la base d’informations fournies par la police néerlandaise, et après moult recherches, les policiers colombiens, avec l’aide de certains agents du FBI et d’Interpol, ont pu déterminer le lieu de la planque du mafieux maroco-néerlandais.

C’est finalement à un homme amaigri, poilu et aux cheveux hirsutes que les policiers colombiens venus le cueillir ont été confrontés. Face à sa résistance et tentative de fuite, ils lui ont tiré une balle dans les pieds pour le neutraliser.

Originaire de la région de Chefchaouen, qui a quitté le Maroc alors qu’il était encore enfant, Said R. est accusé d’être l’exécutant de plusieurs meurtres signés par le gang des «Anges de la mort». Il sera extradé vers Amsterdam, si ce n’est déjà fait. Il y rejoindra en prison son patron, Redouane Taghi, extradé en décembre dernier par les Emirats arabes unis qui l’ont découvert à Dubaï grâce à des informations précises fournies par les services de sécurité marocains. Ces derniers, depuis le crime du Café la Crime, sont également aux trousses des membres des «Anges de la mort».