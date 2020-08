© Copyright : Le360

Pour la troisième année consécutive, la DGAPR a organisé des colonies de vacances au profit des détenus mineurs. Coronavirus oblige, le respect des consignes sanitaires était de rigueur. Et c’est dans une ambiance bon enfant que s’est clôturé ce programme riche et instructif. Les images.

Heureux et satisfaits du programme des colonies de vacances organisées par la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), les détenus mineurs ont entonné, concomitamment avec les responsables, l’hymne national.

En ce mercredi 12 août 2020, dans la prison d’Aït Melloul, ville située à quelque 15 kilomètres au sud d’Agadir, l’ambiance était bon enfant. Les responsables se félicitent d'avoir à nouveau relevé le défi, qui plus est, dans un contexte difficile, marqué par la pandémie de Covid-19.

«Malgré la situation difficile que traverse notre pays à cause du coronavirus, la DGAPR a tenu à perpétuer cette tradition que sont les colonies de vacances au profit des détenus mineurs. Mais nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour que cette édition 2020 se déroule dans de bonnes conditions. Tout s’est passé comme prévu et dans une bonne ambiance», se réjouit Saâd Abdechafik, directeur régional de la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion.

Cette troisième édition, qui se déroulait cette année sous la devise de «Engagement, prévention et créativité», a fait la part belle aux activités culturelles et sportives. La sensibilisation aux mesures de prévention contre le Covid-19 était évidemment à l’ordre du jour.

«Cette année, nous étions moins nombreux ici à Aït Melloul. Les responsables de la prison nous ont informés sur les risques de contamination. Ils nous ont imposé le port du masque et le respect de la distanciation sociale. Et Hamdoulillah, tout s’est bien passé», déclare devant Le360 Imad, un jeune prisonnier.

Pour Nezha Tarkzi, encadrante socio-éducative, qui participe aux colonies de vacances pour les détenus mineurs depuis leur lancement, «ce fut comme chaque fois une expérience enrichissante. Nous initions les jeunes à des activités ludiques et nous apprenons en même temps avec eux».

Les colonies de vacances en faveur des détenus mineurs ont été lancées en 2018. Elles profitent chaque année à quelque 3.000 prisonniers, parmi lesquels figurent de jeunes détenues.