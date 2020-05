© Copyright : Le360

Les journalistes de Tanger ont organisé une «tournée de la reconnaissance» pour remercier et soutenir les forces de l’ordre et le personnel médical de la ville. Reportage.

Cette tournée a été organisée à l’initiative de la Coordination de la presse électronique de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, affiliée au Syndicat national de la presse marocaine (SNPM).

Cette tournée s’est matérialisée sous forme de plusieurs haltes devant les sièges des commandements régionaux de la DGSN, de la Gendarmerie royale, de la Protection civile et devant l’hôpital Mohammed VI.

Après avoir entonné l’hymne national, des bouquets de fleurs ont été offerts à ces soldats, aux premières lignes dans la lutte contre la pandémie.

Un geste de gratitude et de soutien amplement mérité par les forces de l’ordre et le personnel médical de Tanger, qui ont fait preuve d’une mobilisation et d’un sens de l'abnégation exemplaires depuis les premiers cas de la maladie au Maroc.