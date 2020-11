© Copyright : Le360

La forte chaleur qui sévit anormalement à Rabat en ce mois de novembre a entrainé une ruée de baigneurs vers les plages de la capitale, notamment à Témara.

Avec un mercure à 22 degrés, les baigneurs de tous âges profitaient ce samedi de novembre d'une mer azur, calme et d'un soleil radieux. Le dimanche 22 novembre, ces estivants de l’automne seront certainement plus nombreux encore puisque la météo annonce une température de 24 degrés.



Jalal Medkouri, directeur d'un club de surf installé sur la plage de Rabat, se frotte les mains puisque ses adhérents ne ratent aucune séance de cours depuis la fin de l'été. Si surfeurs et baigneurs sont contents de se mettre en maillot de bain ou en combinaison, ils expriment néanmoins leur inquiétude quant au changement climatique qui devient de plus en plus flagrant.