© Copyright : le360

Les avocats de la ville de Oujda accompagnés des employés du tribunal de la ville, ont manifesté ce matin du mercredi 22 décembre 2021, devant le Palais de justice, pour dénoncer la décision d'imposer la présentation du pass vaccinal à l’entrée des tribunaux marocains. Une équipe de le360 y était.

Le lundi 20 décembre 2021 marquait l’entrée en vigueur de l’obligation de présenter le pass vaccinal pour accéder aux tribunaux du Royaume. Cette mesure, actée par une circulaire conjointe du ministère de la Justice, de la présidence du ministère public et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), a mis le feu aux poudres.

Depuis, de nombreuses manifestations ont été organisées, par les robes noires, devant les tribunaux de l’ensemble du Royaume. Notamment devant le palais de justice de Oujda, ce mercredi 22 décembre 2021, où les manifestants ont scandé des slogans forts contre le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, jugeant sa décision anticonstitutionnelle, et s'immisçant dans les affaires de l'autorité judiciaire.

«Cette manifestation sera suivie d'autres formes de protestation, dont une grève nationale au niveau de l’ensemble des tribunaux du Royaume à compter de demain et qui se poursuivra jusqu’au 24 décembre 2021. Et j’appelle l’ensemble des responsables de la justice à poursuivre leurs protestations jusqu'à la suspension de cette décision menaçante» a déclaré Benyounes El Baghdadi, premier adjoint du SG de la section locale du Syndicat démocratique de la Justice.

Vivement rejetée par les avocats, l’Association des barreaux du Maroc avait fait savoir, via un communiqué le 18 décembre dernier, son «refus catégorique» et a appelé au «retrait immédiat» de cette mesure. L’association a également incité l’ensemble des avocats à faire preuve de solidarité face à toute restriction d’accès aux tribunaux touchant le corps des avocats. Plusieurs autres associations représentatives ce sont joint aux protestations, diffusant des communiqués appelant «au respect de la sécurité juridique et judiciaire et à la préservation des droits de la défense».