Vidéo. À Marrakech, le blocage des tribunaux hypothèque le système judiciaire

Les avocats au barreau de Marrakech poursuivent ce mercredi 22 décembre leur protestation contre l’obligation de présenter le pass pour accéder aux tribunaux. Séances ajournées, libération de détenus différés, dommages et conflits non résolus, ce sont, in fine, les droits des justiciables qui en pâtissent.

Un avocat, refusant de montrer patte blanche aux autorités à l’entrée de la cour d’appel de Marrakech lundi dernier interpelle son confrère: «Est­ ce normal de priver les citoyens de leurs droits fondamentaux, de reporter une séance, voir prononcer un jugement sans la présence de leur représentant légal vis-à-vis de la justice?» Même en dehors de la cour d’appel barricadée par les forces de l’ordre, les pourparlers entre avocats, greffiers et juristes se poursuivent en plein air: «Qui peut aujourd’hui servir un salarié à qui l’on refuse l’accès au lieu de travail?» s’interroge à son tour un avocat au barreau de Marrakech. Ce sont là quelques interrogations qui taraudent l’esprit des professionnels et auxiliaires de la justice depuis lundi 20 décembre, date à laquelle l’accès aux tribunaux a été conditionné à l’obligation vaccinale. Vidéo. À Fès, les avocats manifestent contre l'obligation du pass vaccinal à l’entrée des tribunaux Devant la cour d’appel à Guéliz, les robes noires manifestent sur la voie publique et ce, depuis lundi. Ils refusent de capituler, emboîtant ainsi le pas à leurs confrères des autres villes du Royaume. Les avocats du barreau de la ville poursuivent, en ce mercredi 22 décembre, leur protestation contre l’obligation de présenter le pass vaccinal pour accéder aux tribunaux devant le palais de justice, sise Av. Tasseltante, Sidi Youssef Ben Ali. Il s’agit du 3ème jour de protestation d’affilé tenu devant une cour et/ou un tribunal de justice. Comme à l’accoutumé, c’est le «syndicat démocratique de la justice» qui mène la danse: un omniprésent cercle regroupant des auxiliaires de justices qui scandent des slogans de protestation contre le pass vaccinal, bordé en circonférence par des avocats s’échangeant, de temps à autres, des confidences. Les citoyens, eux, se tiennent à l’écart et suivent de loin ce sit-in, sans y prendre part.

A en croire, le secrétaire général du syndicat démocratique de la justice, deux autres manifestations sont prévues jeudi et vendredi prochain contre l’obligation du pass vaccinal. «Nous ne céderons pas tant que cette mesure absurde existe», nous confie le président de l'Union des jeunes avocats de Marrakech. Vidéo. Casablanca: les avocats désertent les tribunaux et contestent l’obligation du pass vaccinal «Nous ne sommes pas contre la vaccination», renchérit Me Zahra Nassim Assabah, membre du barreau de Marrakech. «Nous sommes en revanche contre la violation de la constitution et des traités internationaux», poursuit-elle. La circulaire conjointe du ministère de la Justice, de la présidence du ministère public et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), actée il y a une semaine, attise la colère des avocats qui ne mâchent pas leurs mots et dénoncent sans cesse «une violation de la constitution».

Par Ayoub Ibnoulfassih