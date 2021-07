© Copyright : Le360

Les habitants de Kénitra ont accueilli avec soulagement et grande satisfaction l'ouverture du pont Mohammed V réaménagé, un important édifice qui relie les grandes avenues et boulevards du centre ville.

Les travaux de réhabilitation de ce pont, qui enjambe les chemins de fer, avaient interrompu la circulation, durant plus d'un an, entre ce lieu et les quartiers proches, entrainant un vif mécontentement des riverains et des usagers de la route.

En réalité ce pont constitue le principal point de passage qui fluidifiait la circulation routière et piétonnière entre le centre ville et les quartiers périphériques. La réhabilitation de ce pont était nécessaire afin de le consolider, mais la période du confinement en 2020 avaient ralenti les travaux d'aménagement.

"Après l'inauguration du pont, nous sommes heureux de pouvoir circuler sans entrave dans cette zone névralgique", a affirmé un chauffeur de taxi dans une déclaration pour Le360. Les commerçants sont eux aussi satisfaits de l'ouverture de ce pont sachant l'énorme manque à gagner qu’ils ont subis à cause de la fermeture de cette voie, pendant plus d'un an.

"Nos magasins et boutiques ont été contraints de fermer durant les longs travaux, sans aucune compensation de la part des autorités municipales. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on respire mieux sur les plans de la circulation routière et du commerce. La vie active a repris ses droits", a souligné un gérant d'une blanchisserie en reprenant la même appréciation qu'a livrée un modeste coiffeur du coin.