Les mesures de précaution, et surtout le port du masque, semblent être devenus le dernier des soucis des Casablancais. Reportage dans plusieurs quartiers de la métropole.

Le port du masque? Cela semble être devenu un vieux souvenir pour les habitants de la plus grande ville du Royaume.

Lors de plusieurs reportages effectués par nos équipes, il nous a été possible de constater, et de filmer, de quelle manière ce dangereux relâchement a fini par s’installer. Un relâchement qui n’épargne aucun quartier, des plus chics, comme les plus populaires, ou les grandes agglomérations de la banlieue casablancaise.

Pourtant, faut-il le rappeler, le port du masque est un geste simple, qui peut sauver des vies. Son prix, depuis plusieurs mois, ne dépasse pas les 80 centimes à l'unité.

Rappelons aussi que selon les dispositions légales de l'état d'urgence sanitaires, le non-port du masque est puni par une amende de 300 dirhams, sans préjuger d'autres sanctions prévues par cette législation.