Vidéo. À Berrechid, tour de vis supplémentaire après l’apparition de plusieurs foyers de coronavirus dans des usines

© Copyright : adil gadrouz

Les autorités locales de Berrechid travaillent à imposer un strict respect des mesures sanitaires et des précautions d'usage après l’apparition de plusieurs foyers en milieu industriel. Les contrôles sont plus serrés et des campagnes de sensibilisation sont actuellement menées. Reportage.

«On ne joue plus!». Tel semble être le message que les autorités locales veulent adresser à la population de Berrechid. La ville fait partie des localités où il y a actuellement une explosion de cas de contamination au Covid-19, tout particulièrement dans certaines unités industrielles. Aux entrées de la ville, des barrages judiciaires ont été dressés pour vérifier que les automobilistes disposent bien d’une autorisation exceptionnelle de déplacement. Et, Aïd Al-Adha oblige, les agents et auxiliaires d’autorité multiplient les patrouilles dans les marchés aux moutons ainsi que dans les grandes artères commerçantes, et en premier lieu dans les marchés aux puces et les brocantes. Covid-19. Cluster épidémique à Berrechid: les autorités en ordre de bataille Gare à celui ou celle qui aurait omis de porter un masque de protection ou qui le porterait mal. Dans un premier temps, le concerné est rappelé à l’ordre. Les récalcitrants peuvent se retrouver en état d'arrestation, sous le coup de poursuites judiciaires en vertu de la législation encadrant l’état d’urgence sanitaire. Ces actions menées par les autorités locales sont complétées par des campagnes de sensibilisation coordonnées par l’antenne locale du Croissant rouge marocain (CRM), ainsi que par des ONG formant le tissu associatif de la ville.



Par Fatim Zahra El Aouni