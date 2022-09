© Copyright : DR

Kiosque360. Un individu a été interpellé lors d’une vente aux enchères judiciaire au tribunal de commerce de Casablanca. Le suspect était recherché par la police, rapporte le quotidien Assabah, dont est tirée cette revue de presse.

Lors d’une vente aux enchères au tribunal de commerce de Casablanca, un enchérisseur, dont le comportement semblait suspect, a été arrêté. Les soupçons de l’agent qui a alerté les autorités ont été confirmés après le contrôle de l’identité du suspect.



D’après le quotidien Assabah, qui se penche sur cette affaire dans son édition du week-end du 1er au 2 octobre, «l’enchérisseur soupçonné faisait l’objet de mandats d’arrêt à l’échelle nationale, émis à son encontre pour émission de chèques en bois et escroquerie». Et de préciser que «le mis en cause s’est présenté, jeudi, au service concerné pour participer à cette vente aux enchères en déposant un chèque d’une valeur de 50 millions de dirhams et une copie de sa carte d’identité nationale».



L’épisode a fini dans les locaux de la police judiciaire de Casablanca. Le bien immobilier mis aux enchères, appartient à une entreprise en litige. Les sources du quotidien ajoutent que «si le suspect n’avait pas été repéré par l'agent chargé de l'exécution, il aurait acheté ce bien immobilier avec un chèque en bois».



Au même tribunal de commerce de Casablanca, les autorités compétentes avaient déjà arrêté un enchérisseur lors de la vente aux enchères d’un bien immobilier d’une valeur de 70 millions de dirhams, en déposant deux chèques. Finalement, fait savoir le quotidien, les deux chèques étaient sans provision.