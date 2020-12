© Copyright : DR

Kiosque360. Tout est fin prêt à Tétouan pour lancer la campagne de vaccination anti-Covid-19 dès que le feu vert sera donné par les autorités. Des dizaines de centres hospitaliers ainsi que des staffs médicaux sont mobilisés pour vacciner les citoyens dans le centre urbain et dans le monde rural.

Les préparatifs pour le lancement de la campagne de vaccination anti-Covid-19 sont terminés à Tétouan. Les centres dédiés n’attendent plus que l’annonce du jour J pour commencer à vacciner les citoyens.

Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du mercredi 16 décembre, que toutes les ressources humaines, en médecins et infirmiers, ont été mobilisées aussi bien pour le centre urbain que pour les zones rurales. C’est ainsi que la délégation du ministère de la Santé a réservé 39 centres hospitaliers de la province et 8 autres de soutien aménagés dans les centres socioculturels et sportifs pour cette opération d’envergure.

Sans oublier la constitution de staffs médicaux ambulants pour vacciner les citoyens résidant dans le monde rural. Selon des sources autorisées, les services du ministère de la Santé dans le nord ont procédé à une coordination anticipée pour garantir la continuité des prestations sanitaires dans les centres hospitaliers ainsi que dans les hôpitaux publics aussi bien dans les villes que dans les villages. Du coup, les services concernés prévoient la vaccination de 210 personnes par jour à Tétouan sachant que ce chiffre est susceptible d’augmenter dès le lancement effectif de cette opération.

Le quotidien Al Akhbar rapporte que la délégation provinciale de la Santé à M'diq a, à son tour, effectué les derniers préparatifs pour le lancement de la campagne de vaccination anti-Covid-19. Pour ce faire, plusieurs salles couvertes de sport ont été équipées pour accueillir et vacciner les citoyens. Ce travail a été accompli en coordination avec les autorités locales et provinciales afin que cette opération se déroule dans les meilleures conditions.

Les mêmes sources indiquent que les comités de vigilance dans les villes du nord mettent l’accent sur la nécessité du respecter les précautions nécessaires contre la propagation de la pandémie jusqu’à l’annonce par les pouvoirs publics d’une nouvelle décision sur l’état d’urgence sanitaire. Ce faisant, toutes les institutions coordonnent leurs actions pour réussir l’opération de vaccination en attendant le retour à une vie normale et la relance de l’économie nationale.