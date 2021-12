© Copyright : DR

Kiosque360. Le laboratoire marocain Sothema est fin prêt pour la production du vaccin anti-Covid-19. Il ne manque que le feu vert des Chinois pour passer à la première phase de production de 5 millions de doses par mois. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdath.

Dans deux semaines, le Maroc va lancer la production du vaccin contre le coronavirus pour assurer son autosuffisance vaccinale et l’écouler, par la suite, sur le marché africain et dans des pays voisins. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du mercredi 8 décembre, que les laboratoires Sothema n’attendent que le feu vert des Chinois pour entamer la fabrication du vaccin «made in Morocco». La société pharmaceutique a commencé, depuis un mois, à recevoir la composition du vaccin développé par le groupe chinois Sinopharm.

Les scientifiques chinois avaient auparavant supervisé l’opération de préparation de la production et effectué des contrôles stricts de toutes les installations du laboratoire marocain. Ainsi, le Royaume, qui a joué un rôle important dans la lutte mondiale contre la pandémie, va faire un pas décisif pour entrer dans le cercle des grands producteurs du vaccin anti-covid-19. La concrétisation de ce projet consacre la grande ambition du Roi Mohammed VI de faire du Royaume une plateforme continentale de production et de distribution de différents types de vaccins.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que cette performance technique renforce, en outre, la position du Maroc en tant que garant de la sécurité sanitaire en Afrique pour faire face aux dangers biologiques, aux incidents extérieurs et aux situations d’urgence politiques. Dans une première phase, la capacité de fabrication de la société Sothema va atteindre 5 millions de doses par mois en attendant de doubler la production de manière progressive.

Il faut rappeler, par ailleurs, que la Russie avait officiellement annoncé la conclusion d’un accord de principe avec le laboratoire pharmaceutique Galenica pour la fabrication, au Maroc, de son vaccin Spoutnik V et sa distribution en Afrique. Selon certaines sources, des négociations sont en cours entre le représentant commercial russe, le ministère de la Santé et d’autres intervenants pour produire ce vaccin au Maroc. Il faut rappeler que les Russes se sont tournés vers le Maroc après avoir approché l’Algérie. Mais, apparemment, ce projet n’a pu être concrétisé pour des raisons techniques.