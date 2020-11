© Copyright : DR

Les résultats préliminaires des essais cliniques du vaccin contre le Covid-19 sont porteurs d'espoirs et de satisfaction, déclare le professeur Kamal Marhoum El Filali, chef du département des maladies infectieuses au CHU Ibn Rochd à Casablanca, interrogé par la MAP. Ce professeur de médecine explique que les résultats préliminaires des essais cliniques ont concerné 200 volontaires aux hôpitaux militaire et universitaire de Rabat et qu'aucun effet secondaire grave n'a été signalé, à l'exception de quelques symptômes, ordinaires, accompagnant l'administration de tout vaccin, tels une hausse de la température, des maux de tête ou encore des courbatures.

Pour ce qui est de l'accompagnement des volontaires, qui ont reçu le vaccin en deux injections, entre le 8 septembre et le 12 novembre, le professeur a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que le protocole d'études cliniques se poursuivra pour une durée d'une année, 49 jours après l'administration du premier vaccin. Les médecins vont assurer le suivi des cas des personnes vaccinées, une fois par semaine, 6 mois durant, et ensuite une fois par mois durant les 6 mois restants.

Dans l'attente d'une évaluation objective et scientifique pour confirmer l'efficacité, la sécurité et la qualité du vaccin anti-Covid-19, le Pr. Kamal Marhoum Filali assure que la situation était encourageante.

Le professeur a tout de même insisté sur la nécessité de continuer à respecter l'ensemble des mesures préventives en vigueur, à savoir le port obligatoire du masque, l'hygiène, la désinfection et la distanciation physique, dans un contexte où un éventuel retour au confinement reste peu probable.

Pour le succès de cette opération, le CHU Ibn Rochd de Casablanca a mobilisé, une importante équipe, composée de 7 médecins, 6 spécialistes en maladies infectieuses et un pneumologue, ainsi que 7 employés dans un laboratoire d'analyse, 4 infirmières, un pharmacien et son assistant, a énuméré le Pr. Marhoum Filali.

Le pharmacien Abdelhafid Oualaâlou, spécialiste en sciences biologiques et infectieuses, a souligné, de son côté, que le Maroc, qui figure comme modèle pionnier sur les plans régional et international, dans sa lutte contre cette crise sanitaire, depuis l'annonce du premier cas positif en mars dernier, est capable de relever ce défi, à travers le lancement prochain d'une intense campagne de vaccination contre le Covid-19.

Il a rappelé que toutes les parties concernées sont appelées à s'impliquer à fond et à se mobiliser pour faire réussir ce grand chantier national, à l'instar de la campagne de vaccination des enfants lancée en 1986 ayant concerné jusqu'à présent 95 pc d'entre eux pour les protéger contre 6 types de maladies contagieuses.

En l'absence d'un médicament contre ce virus, le Dr. Oulaâlou a appelé à faire confiance au système de santé et au vaccin et à laisser de côté les rumeurs qui circulent à ce sujet, notant que le Maroc, avec ses compétences et son expérience en la matière, est capable d'aller de l'avant pour généraliser le vaccin sur l'ensemble du territoire.