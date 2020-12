© Copyright : DR

Kiosque360. La campagne de vaccination anti-Covid-19 sera lancée incessamment, avec la distribution de 10 millions de doses dans toutes les provinces et régions du Royaume. Tout l’arsenal financier, humain et logistique a été fourni aux autorités compétentes locales pour réussir cette opération.

Le gouvernement a mis à la disposition de toutes les provinces et régions du Royaume les ressources financières, humaines et logistiques en vue du lancement de la campagne de vaccination anti-Covid-19. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du mercredi 9 décembre, que cette opération pourrait commencer dans les prochains jours. Selon certaines sources, cette campagne devait être entamée dès le 4 décembre dans la région de Casablanca, mais elle a été reportée faute d’une autorisation officielle de la Chine où est produit le vaccin de «Sinapharm».

En attendant le feu vert de ce pays, le ministère de la Santé a mobilisé ses cadres pour superviser la première étape de vaccination dédiée aux professionnels de la santé, aux forces de l’ordre, aux agents d’autorité, aux enseignants, aux catégories précaires, ainsi qu’aux personnes atteintes de maladies chroniques. Dès la réception des 10 millions de doses, les autorités les distribueront à toutes les provinces et régions selon les catégories ciblées dans chaque zone.

Autant dire que toutes les pharmacies centrales du Royaume seront dotées de réfrigérateurs spéciaux pour conserver le vaccin à une température de 2 à 8 degrés. Il faut rappeler que, jusqu'à maintenant, le Maroc a opté pour les vaccins chinois de Sinopharm et anglo-suédois AstraZeneka, avec la possibilité de signer une convention avec le laboratoire Pfizer.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte que l’intervalle entre les deux doses est de trois semaines et que la vaccination des catégories ciblées durera 12 semaines. Les mêmes sources indiquent que le vaccin sera subventionné par l’Etat et injecté gratuitement aux personnes démunies et à celles souffrant de comorbidité. Le reste de la population devra s’acquitter du prix de vaccin, sachant que les patients pourront se faire rembourser par les établissements de couverture sociale ou les assurances maladies. Mais le ministre de la Santé a toutefois indiqué que les discussions sont toujours en cours, au sein du gouvernement, afin d’instaurer la gratuité du vaccin à toutes les couches de la population.

Ceci étant, le Maroc ambitionne de devenir un producteur de vaccins en tous genres avec une plateforme de production de haute technologie dans la ville technologique Mohammed VI de Tanger. Ce faisant, ce laboratoire va assurer l’autosuffisance des vaccins au niveau national et approvisionner les pays africains et ses voisins maghrébins. Le directeur de la population au ministère de la Santé, Abdelhakim Yahyane, affirme que la campagne de vaccination sera lancée dans les prochaines semaines.

Et Yahyane de préciser qu’il ne faut pas se fier aux rumeurs qui circulent sur ce vaccin, car toutes les données montrent qu’il est prometteur d’autant que, jusqu'à maintenant, aucun effet secondaire n’a été détecté après son injection. Pour leur part, les responsables de l’OMS affirment qu’ils ne croient pas que les pays vont rendre obligatoire la vaccination anti-Covid-19. Il est préférable, ajoutent-ils, que les gouvernements fournissent à leurs concitoyens des données fiables sur le vaccin contre le coronavirus, plutôt que de les contraindre à la vaccination.