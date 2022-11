© Copyright : DR

Haut-Représentant des Nations Unies pour l’Alliance des Civilisations (UNAOC), Miguel Angel Moratinos a annoncé l'installation, à l’Université Euromed de Fès, d'une chaire sur l’Alliance des Civilisations.

C'est Miguel Angel Moratinos qui l'a annoncé, hier, mercredi 23 novembre 2022, à Fès: une chaire sur l’Alliance des Civilisations sera installée à l’Université Euromed de Fès (UEMF). Le Haut-Représentant des Nations Unies pour l’Alliance des Civilisations animait une conférence de presse conjointement avec Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Etranger, en conclusion des travaux du 9e Forum Mondial de l’Alliance des Civilisations des Nations Unies, qui venaient de prendre fin.

L'idée de l'installation de cette chaire a été proposée par le président de l’UEMF, le Pr. Mostapha Bousmina, au cours d'une visite qu'avait peu avant effectué Miguel Angel Moratinos dans les locaux de cette université. Accompagné de hautes personnalités, le Haut-Représentant des Nations Unies pour l’Alliance des Civilisations était venu assister à une séance de travail très spéciale: recueillir des recommandations formulées par des jeunes venus de pays du monde entier, concernant la thématique de l'alliance des civilisations. L’UEMF avait à cet effet accueilli, sur son éco-campus, du 21 au 23 novembre derniers, 300 jeunes, issus de 98 pays de la planète.

Après trois jours d’échange, de débats et de réflexion à propos du dialogue interculturel et intercultuel, du vivre ensemble, de la paix et de l’approche à adopter concernant la lutte contre les discours de la haine et de la xénophobie, ces jeunes, qui ont eux aussi participé au 9e Forum Mondial de l'Alliance des Civilisations des Nations Unies (UNAOC) de Fès, ont donc présenté aux Nations Unies leurs recommandations finales, pour un monde plus tolérant, plus juste et plus inclusif.

C'est en plusieurs panels, au cours de cette séance de recommandations, que les jeunes présents ont pu échanger leurs idées avec Miguel Angel Moratinos, ainsi qu’avec d’autres personnalités invitées, dont Adama Dieng, ancien conseiller spécial auprès du secrétaire général des Nations Unies pour la prévention du génocide, le Russe Viacheslav Fetisov, champion de légende de hockey sur glace, le Français Christian Karembeu, joueur professionnel de football, mais aussi avec Gilles Proux, maire de la cité de La Courneuve (Seine-Saint-Denis, en Ile-de-France), ainsi qu'avec l'Israélien Amos Gitai, immense réalisateur du monde du 7e Art.