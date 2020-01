© Copyright : DR

Une jeune touriste américaine a porté plainte contre TripAdvisor à cause d’une chamelle marocaine lors d’un séjour à Marrakech. Voici pourquoi.

Breanne Ayala, jeune femme de 24 ans et originaire du New Jersey, poursuit en justice TripAdvisor, l’accusant de «négligence et de rupture de contrat».

Selon le Boston Globe, la jeune touriste était en voyage au Maroc début 2018 et avait réservé une excursion à dos de chameaux, au coucher du soleil, près de Marrakech, via Viator. Mais les deux opérateurs ont omis de dire à la jeune américaine que la chamelle qu’on lui a avait désignée était en gestation et à un mois de mettre bas.

Lors de l’excursion, le camélidé a quitté la caravane et s’est tout simplement débarrassé de la touriste en la faisant tomber.

Bilan: un bras cassé et les secours qui arrivent une heure plus tard, rapporte le journal américain. La jeune touriste a été hospitalisée pendant deux jours après avoir subi une opération chirurgicale. L’affaire est toujours en cours devant la justice américaine.