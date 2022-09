© Copyright : DR

Le ministre de l’Enseignement supérieur a annoncé, lors de la conférence de presse tenue ce mardi 20 septembre 2022, à l’occasion de la rentrée universitaire 2022-2023, la création d’un parcours de la seconde chance permettant aux étudiants des établissements universitaires à accès ouverts d’intégrer les grandes écoles.

Les étudiants des établissements universitaires à accès ouverts, qui dispensent les bacheliers des conditions restrictives d’admission, auront dorénavant l’opportunité d’intégrer des écoles à accès régulé, qui recrutent par voie de concours.

La nouvelle a été annoncée par Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, lors de la conférence de presse tenue dans la matinée de ce mardi 20 septembre 2022, à l’occasion de la rentrée universitaire 2022-2023.

L’objectif de ces passerelles entre systèmes est «d’alléger les filières classiques de près de 20% des effectifs inscrits d’ici 2026, d’augmenter le taux d’employabilité des lauréats de 15% et de renforcer la qualité et la résilience des profils formés», a précisé le ministre.

La sélection des étudiants désirant intégrer une grande école se fera après Bac+2 ou équivalent, a précisé le ministre, avant de citer des exemples d‘établissements à accès régulé concernés, dans un premier temps, par cette décision. Il s’agit notamment de l’Ecole des sciences politiques, l’Ecole des études stratégiques et diplomatiques, l’Ecole des hautes études appliquées du droit, l’Institut de développement durable et des énergies renouvelables, l’Institut de sociologie et géophilosophie, l’Institut de l’intelligence artificielle et data science, et la Grande Ecole du design.

Selon la même source, des établissements pilotes seront créés d’ici 2023-2024, date d’entrée en vigueur de cette procédure.