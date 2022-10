© Copyright : DR

Kiosque360. Des responsables au sein de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) viennent d’être présentés devant la justice pour détournement de fonds et autres dysfonctionnements. Cet article est une revue de presse du quotidien Assabah.

C’est une véritable opération «mains propres» qui est en cours au sein de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), et elle risque de coûter cher à plusieurs responsables. Déjà quatre d’entre eux viennent d’être déférés devant la chambre des crimes financiers du tribunal de Rabat.

L’information est rapportée par Assabah dans son édition du mercredi 26 octobre, expliquant que suite à deux missions d’inspection menées par les directions régionales de l’office dans le Gharb et le Nord et des enquêtes de la police judiciaire de Rabat et de Ouezzane, un responsable technique de l’Office a été poursuivi en justice. Il avait été récemment muté à Chefchaouen. Il est accusé de dépassements et de dysfonctionnements qui auraient coûté des montants importants à l’office.

Toujours d’après Assabah, la première plainte déposée dans cette affaire a concerné l'unité où ce responsable exerçait. Il est accusé d’avoir connecté le réseau d’approvisionnement en eau potable à un canal qui n’était pas encore autorisé. Ce qui aurait fait subir à l’office des pertes importantes. Il en est de même du réseau d’assainissement où des dysfonctionnements majeurs ont été relevés avec, là encore, des coûts importants supportés par l’ONEE.

Par ailleurs, le même responsable est également accusé d’autres anomalies constatées au niveau d’une unité de Sidi Kacem ou il était en poste avant de rejoindre Chefchaouen. La mission d’inspection effectuée sur les lieux a révélé l’existence de plusieurs factures non réglées pour un montant important.

D’autres personnes sont également poursuivies dans le cadre de cette affaire. Assabah rapporte que les plaintes déposées concernent un autre responsable, en fonction à Ouezzane, qui est accusé de détournement de fonds. Il aurait, selon la même source détourné plusieurs dizaines de milliers de dirhams. En plus de ces fonds, l’accusé a avoué de lui-même avoir détourné d’autres sommes d’argents plus conséquentes. Et pour lui éviter le pire, des membres de sa famille et certains de ses amis se sont empressés de collecter près d’un demi-million de dirhams pour le mettre dans le compte de l’ONEE, un montant qui correspondrait aux sommes réelles détournées.

Concernant les autres accusés dans cette affaire, Assabah révèle que leur pousuite en justice fait suite à la constatation de plusieurs dysfonctionnements dans les ventes prépayées de l’Office et des écarts importants qui ont été constatés entre les montants dus et ceux réellement encaissés.