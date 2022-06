© Copyright : Ahmed Echaqoury / Le360

Une délégation composée de l’Union européenne (UE), de la Banque européenne d’investissement (BEI) et des ambassadeurs de l’UE, a visité hier, mardi 31 mai 2022, l’Université euro-méditerranéenne de Fès (UEMF) pour un échange inédit avec les étudiants. Reportage.

L'ambassadrice de l’Union européenne au Maroc, la représentante de la Banque européenne d’investissement (BEI) et treize ambassadeurs de l’UE au Maroc, se sont rendus hier, mardi 31 mai 2022, à l’Université euro-méditerranéenne de Fès (UEMF), à la rencontre de ses étudiants.

Les ambassadeurs de l’UE au Maroc ont ainsi échangé avec les étudiants de cette université dans le cadre de trois ateliers thématiques, notamment le partenariat UE-Maroc, le changement climatique et l’entrepreneuriat et l’enseignement supérieur et la mobilité.

Ces dialogues inédits ont porté sur les défis globaux, les enjeux de l’espace euro-méditerranéen et sur les politiques publiques mises en place par l’UE et ses Etats membres pour soutenir un développement harmonieux entre les deux rives de la Méditerranée.

Dans une déclaration à la presse, Patricia Llombart, ambassadrice de l’Union européenne au Maroc, a indiqué qu’il s’agit de la première visite des ambassadeurs de l’UE, accrédités au Maroc, en dehors de Rabat. «Nous avons décidé de faire de cette visite la première après la pandémie et nous avons voulu rencontrer la jeunesse autour d’un sujet qui constitue un pilier de partenariat euro-marocain: c’est l’éducation, et en particulier l’éducation supérieure», a-t-elle déclaré.

«Nous avons voulu venir à l’Université euro-méditerranéenne de Fès pour plusieurs raisons. Tout d’abord, l’UEMF représente les valeurs que nous partageons à l’intérieur de l’UE et aussi dans notre partenariat avec le Maroc, telles que le multiculturalisme, l’inclusion, l'innovation, lesquelles consolident davantage notre partenariat, le rendant plus résilient», a-t-elle ajouté.

Pour sa part, Anna Barone, représentante de la BEI au Maroc, a fait part de sa fierté de la coopération exceptionnelle entre le Maroc, l’UE et la BEI dans le cadre de ce projet emblématique de l'Université euro-méditerranéenne de Fès.

«Cette coopération a permis aujourd’hui d’offrir aux étudiants des rives de la Méditerranée un cadre d'enseignement et de recherche académique d’exception. Je tiens à souligner que l'éducation est, sans doute, l’une des priorités d’investissement de la BEI. Nous avons eu le privilège de contribuer à la construction de ce magnifique campus, selon les meilleurs standards internationaux environnementaux et sociaux. L'Université euro-méditerranéenne de Fès est sans doute un partenaire académique régional incontournable qui symbolise les priorités du partenariat Maroc-UE», a-t-elle signalé.

De son côté, Mostapha Bousmina, président de l’UEMF, a souligné que cette délégation a visité les locaux de l'université, notamment ses laboratoires, qui sont d’une haute facture, et dont certains sont uniques au Maroc, et même à l’échelle continentale.

«Cette délégation a aussi pris connaissance des différents programmes que nous offrons au sein de l’université et ils ont pu aussi échanger avec les étudiants, en constatant qu’ils maîtrisent plusieurs langues et qu'ils sont aussi imbibés de valeurs, notamment de vivre-ensemble, d’altérité, de modération, d’inclusion, d’équité et du respect de l’environnement», a-t-il déclaré.

Depuis 2016, l’Union européenne et la BEI sont aux côtés du gouvernement marocain pour accompagner le développement de l’UEMF avec des programmes d’enseignement et de recherche d’excellence. Cet appui européen (58 millions de dirhams de dons, 148 millions de dirhams de subventions et un prêt de 73,8 millions de dirhams) a permis la construction et l’équipement de l’éco-campus de l’université qui s’étend aujourd’hui sur 40 hectares et accueille 2.370 étudiants de 32 nationalités différentes.

En 2026, l’UEMF devrait accueillir plus de 6.000 étudiants de tous horizons. Si le soutien européen permet à l’université d’offrir une formation d’excellence dotée d’un pôle de recherche de qualité, elle a également offert la possibilité d’accès aux étudiants les plus méritants en soutenant la politique de bourses de l’établissement.