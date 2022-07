© Copyright : Khadija Sabbar / Le360 (capture image vidéo)

Au centre national de vacances d'El Haouzia, se tient, du 15 au 25 juillet, la première étape des colonies de vacances. Cette initiative qui profite à 1.423 enfants est rythmée par des activités ludo-éducatives. Reportage.

Le centre national de vacances d'El Haouzia accueille les enfants dans le cadre du programme mis en place par le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication. Doté d'une bonne infrastructure, le centre offre tout le confort nécessaire.

Interrogé par Le360, Abdelilah Mouhadab, coordinateur général des colonies de vacances d’El Jadida, a fait savoir que cette première étape de colonies de vacances, qui se déroule depuis le 15 jusqu'au 25 juillet, profite à 1.423 bénéficiaires.

Il a également indiqué que les participants sont encadrés par 192 animateurs, dont 96 femmes, et que le programme proposé est riche et varié, précisant que cette colonie de vacances apporte joie, bonne humeur et jeux ludiques aux enfants. «Notre objectif est aussi d’inculquer aux enfants de véritables valeurs qui feront d’eux, plus tard, de meilleurs citoyens», a-t-il ajouté.

De leur côté, les enfants bénéficiaires ont affirmé que ces colonies de vacances sont des moments privilégiés qui vont les aider à se construire et participeront ainsi à leur épanouissement et à leur réussite.

Ils ont aussi indiqué qu’ils aiment les activités proposées et ont fait part de leur joie quant à la reprise des colonies de vacances.

Notons que l’édition 2022 du programme national du camping «Vacances pour tous» est organisée du 15 juillet au 4 septembre dans plusieurs centres d'estivage au niveau des différentes régions du Royaume.

Ce programme vise à offrir des services d’éducation et de loisirs aux enfants et aux jeunes, notamment ceux issus des régions éloignées et enclavées, à assurer l'exploitation de tous les moyens disponibles, y compris les espaces, les moyens pédagogiques et les ressources humaines au profit de l'enfance, et à adopter une approche participative de gestion.

Cette édition propose des colonies fixes et des activités de proximité pour les enfants de 7 à 15 ans, des forums et des activités pédagogiques pour les jeunes âgés de 15 à 18 ans, des universités des jeunes pour les 18-25 ans, et des sessions de formation et des rencontres d'études pour ceux âgés de 18 ans et plus.