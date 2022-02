© Copyright : DR

La circulation sera coupée samedi 19 février 2022 de 09h00 à 12h00 sur le tronçon routier reliant Midelt à Errich, sur la route nationale 13 au niveau du col Tizi N'talghomt relevant de la commune Amersid (province de Midelt), a indiqué ce jeudi le ministère de l’Equipement et de l’Eau.

La coupure de la circulation entre Midelt et Errich durera de trois heures et permettra la réalisation des travaux de terrassement, dans le cadre de l’élargissement et du renforcement de ce tronçon, précise le ministère dans un communiqué.

La circulation normale reprendra dès l’achèvement des travaux de terrassement au niveau de la section concernée, à savoir samedi à 12h00. A cet égard, le ministère de l’Equipement et de l’Eau appelle les usagers de la route à faire preuve de prudence et à respecter les panneaux de signalisation pour plus de sécurité.

La tutelle affirme par ailleurs que ses services resteront à la disposition des citoyens 24h/24 pour leur fournir toutes les informations nécessaires, les invitant à consulter les bulletins annoncés régulièrement par le biais de son portail www.equipement.gov.ma et l'application mobile «MaRoute», ou en contactant le centre de permanence de la direction des travaux et de l’exploitation routière au numéro 0537711717.