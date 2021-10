Travaux du busway de Casablanca: la circulation sera déviée, pendant cinq jours, dans le boulevard Al-Qods

Un bouchon dans une artère de Casablanca.

Dans la lignée des travaux du projet de busway à Casablanca, Casa Transport procèdera à la réfection et au renforcement de la voirie de part et d’autre de la future plateforme du busway dans le boulevard Al Qods du 16 au 20 octobre 2021, et précisément sur le tronçon situé entre le boulevard de Dakhla et le boulevard du 2-Mars.

Afin de minimiser l’impact sur la circulation dans ce point précis de Casablanca, les travaux s'effectueront en deux étapes: - les 16 et 17 octobre 2021, auront lieu les travaux dans le sens du boulevard du 2-Mars vers le boulevard de Dakhla. - Les 18, 19 et 20 octobre 2021, auront lieu les travaux dans le sens du boulevard de Dakhla vers celui du 2-Mars.



«En étroite concertation avec les autorités compétentes concernées, une déviation a été arrêtée et fera l’objet d’une signalisation appropriée pour guider les usagers», indique Casa Transport dans un communiqué. Un effort particulier a été déployé pour mener ces travaux au cours de cette période de jours fériés, qui connaîtra un trafic allégé, explique Casa Transport. Vidéo. Busway de Casablanca: achèvement de 50% des travaux d’infrastructure et de plateforme Ces travaux marquent le point de départ de la réfection de la voirie de part et d’autre de la plateforme de la ligne Bw1 du futur busway de Casablanca. Ils seront menés par tronçon, de manière alternée sur chaque rive, afin de maintenir ouverte la circulation sur le boulevard Al-Qods. Cette phase entre dans le cadre des travaux d’aménagement de façade à façade, qui seront suivis par des opérations de pose de mobilier urbain, d’équipements de stations voyageurs, d’installation des systèmes, de plantation d’arbres, de tests et de marches à blanc dans les conditions réelles de la circulation dans ce lieu de Casablanca.

Par Ayoub Khattabi