La compagnie aérienne espagnole basée aux îles Canaries Binter a annoncé le lancement d'une nouvelle liaison reliant Grande Canarie à Fès à partir de juillet prochain.

La compagnie aérienne espagnole Binter assurera entre le 2 juillet et le 17 septembre une liaison tous les samedis entre Grande Canarie et Fès. Ces vols seront assurés par un avion ATR 72 d'une capacité de 72 passagers, indique la compagnie dans un communiqué.

Dans le cadre du partenariat stratégique liant l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et Binter, celle-ci réinjectera sa capacité habituelle d’avant-Covid sur le Maroc, mais renforcera également ses liaisons au départ de Gran Canaria et Tenerife avec plus de 34.000 sièges contractuels pour l’été 2022.

Binter reliera ainsi dès cet été, la ville de Marrakech avec l'île portugaise de Madère (Funchal) à raison de deux fréquences hebdomadaires à partir du 3 juillet.

Actuellement, la compagnie dessert les îles Canaries aux villes marocaines d'Agadir, Dakhla, Laâyoune, Guelmim et Marrakech. Elle continue à développer et à renforcer ses liaisons vers le Maroc.