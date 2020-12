© Copyright : Robyn Beck /AFP

On en sait un peu plus sur ce scandale qui secoue le corps médical à Fès. Deux médecins au CHU ont été arrêtés pour trafic des tests PCR. Les détails.

Selon les sources de Le360, tout a commencé le 29 novembre en début de soirée quand Adnane R., médecin interne au CHU Hassan II de Fès, a été cueilli par des éléments du service préfectoral de la police judiciaire (SPPJ) au quartier Badr, sur la route de Aïn Smen.

Adnane R. venait de quitter le domicile d’une femme à qui il venait de faire subir un test PCR en contrepartie de 500 dirhams. Les consommables ayant servi à ce test ainsi que la somme de 500 dirhams ont été saisis dans son véhicule.

Au domicile des parents du jeune médecin, sur la route de Aïn Chkef, affirment nos sources, les enquêteurs ont saisi 05 tubes vides pour test PCR, le résultat d’un test effectué pour le compte d’une autre femme, une somme d’argent ainsi que 39 copies de décisions médicales d’hospitalisation, des comptes rendus d’hospitalisation vierges et des ordonnances portant le cachet du médecin interne Chaymae C.

Tubes vides pour tests PCR, décisions médicales d’hospitalisation et des ordonnances ont également été saisis par les enquêteurs.

© Copyright : DR

Lors de ses premières déclarations, Adnane R. a dénoncé son collègue au même CHU, Oussama E.H. qui se livrait aux mêmes pratiques illégales et qui a été arrêté à son tour, le même jour, au CHU. La fouille effectuée à l’intérieur de la voiture de ce deuxième médecin a permis la saisie de 59 ordonnances vierges portant les cachets des médecins internes Dabou S. et Nana Y. F. En plus de factures avec l’en-tête du CHU Hassan II.

Pour le moment, et sur instructions du parquet du tribunal de première instance de Fès, les mis en cause ont été placés en garde à vue pour complément d’enquête.

Un spécimen des factures saisies chez les deux médecins arrêtés à Fès.

© Copyright : DR