Kiosque360. Le parlementaire et président de l’OCS, Mohamed El Hidaoui, sera entendu pour la deuxième fois, ce mardi, par la BNPJ pour répondre des accusations de trafic de billets d’accès aux stades, lors du Mondial au Qatar. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

La BNPJ a poursuivi, ce lundi, l’audition du parlementaire (RNI) et président de l’OCS, Mohamed El Hidaoui, soupçonné d’avoir trempé dans la vente de billets d’accès aux stades au Mondial de Qatar, alors même que ces billets avaient été offerts gratuitement par la FRMF. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du mardi 27 décembre, que le suspect a été convoqué pour la deuxième fois au siège de cette brigade après avoir été confronté, à la fin de la semaine dernière, aux accusations notifiées par le procureur du Roi près la Cour d’appel de Casablanca. Lesquelles accusations sont basées sur le tollé général provoqué par le trafic des billets réservés gratuitement aux spectateurs marocains pour assister aux matchs de l’équipe nationale.

Ce trafic a été dénoncé sur des vidéos et messages postés sur les réseaux sociaux. Aucune information n’a filtré sur l’enquête menée par la BNPJ avec le parlementaire Mohamed El Hidaoui, qui devrait être confronté à ses propres déclarations. Des déclarations enregistrées par des internautes et dans lesquelles il aurait affirmé avoir dépensé 600.000 dirhams au Mondial. Des propos qui pourraient lui attirer des ennuis supplémentaires avec l’Administration de la douane et l’Office des changes, sachant qu’il a dépassé le plafond de la dotation pour les voyages personnels.

Le quotidien Assabah souligne que Mohamed El Hidaoui risque de traverser des moments difficiles car, parallèlement à l’enquête judiciaire, il sera entendu, ce mardi, par le bureau de la FRMF qui prendra des sanctions à son encontre pour des agissements qui ont nui à la réputation du football national. Il sera également confronté, dans les prochains jours, à la décision de son parti (RNI), qui a déjà annoncé qu’il serait traduit devant la Commission de discipline et d’arbitrage de la région de Marrakech-Safi pour statuer sur son cas. L’enquête judiciaire diligentée par la BNPJ pourrait s’étendre à d’autres personnes impliquées dans ce trafic, notamment au responsable d’une association de supporters qui aurait été dénoncé via des enregistrements vidéo.