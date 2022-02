© Copyright : Mhand Oubarka / Le360 (capture image vidéo)

Une délégation de Marocains de confession juive et de responsables de la ville de Tiznit ont visité au cours du week-end écoulé plusieurs sites historiques. Cette visite, qui a eu lieu dans le contexte du Forum Tiznit pour la culture du dialogue et de la coexistence, a concerné plusieurs lieux, symboles de la cohabitation entre juifs et musulmans.

Professeur d’histoire, Ahmed Boumzkou a expliqué, interrogé par Le360, que cette tournée, organisée en faveur de la délégation juive participant à ce forum avait pour objectif de mettre en évidence les manifestations de la coexistence entre musulmans et juifs, ainsi que la relation qu’entretenaient les deux communautés à Tiznit et ses régions.

Selon cet historien, Tiznit recèle un certain nombre de points de repères historiques qui mériteraient d’être réhabilités et entretenus. C’est le cas de l’école hébraïque, active depuis 1934, qui doit maintenant être restaurée par la communauté juive pour devenir un site touristique. C’est aussi le cas de magasins et de maisons appartenant à plusieurs familles nombreuses qui vivaient à Tiznit, comme la famille Cohen, des commerçants et des bijoutiers pour la plupart.

Interrogée par Le360, Hana Labrini, représentante des Juifs marocains du Souss, a pour sa part exprimé sa joie de participer et d’assister au forum et de visiter ces lieux reflétant une présence juive à Tiznit.

La première édition du Forum Tiznit pour la culture du dialogue et de la coexistence se tient sous le thème de la «culture marocaine et [des] valeurs de pluralisme, de coexistence et de tolérance». Un évènement organisé en collaboration avec la région de Tiznit et la Chambre d’artisanat de la région de Souss-Massa.