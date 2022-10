© Copyright : DR

Un individu a tué par balles un de ses collègues, un ouvrier, puis s'est donné la mort à Tétouan. Les services de police ont ouvert une enquête ce jeudi 27 octobre 2022, sous la supervision du parquet compétent.

Le service préfectoral de la police judiciaire de Tétouan a ouvert une enquête ce jeudi 27 octobre 2022, sous la supervision du parquet compétent, suite à un meurtre et à une tentative de meurtre de la part d’un individu à l'aide de son fusil de chasse.

La personne en question a mis fin à ses jours en se suicidant avec le même fusil de chasse. C’est ce que rapporte la direction générale de la sûreté nationale dans un communiqué diffusé ce jour même.

Les informations préliminaires de l’enquête rapportent que le principal suspect dans cette affaire a visé deux personnes, ses collègues, dans un atelier de construction avec son fusil de chasse.

L’un d’eux est mort sur le champ et le deuxième, blessé grièvement, a été transféré à l’hôpital. Les raisons précises qui auraient poussé l’accusé à commettre ces actes avant de mettre fin à ses jours sur les mêmes lieux, ne sont pas encore élucidées mais les premiers résultats de l’enquête laissent penser qu’ils ont un lien avec des conflits professionnels.

Le corps de l’auteur de ces crimes et celui de la victime ont été placés à la morgue et seront soumis à une autopsie. L’autre victime qui se trouve à l’hôpital a été placée sous surveillance médicale et reste à la disposition de l’enquête.