© Copyright : DR

Kiosque360. C’est une première du genre. A Tétouan, un chien domestique souffrant n’a pu obtenir l’autorisation exceptionnelle de déplacement pour se rendre chez son vétérinaire, à Tanger, qu’après une forte mobilisation de la société civile sur les réseaux sociaux. Les détails.

La protection des droits des animaux fait l’actualité durant cette période d’état d’urgence sanitaire. Ainsi, la société civile s'est fortement mobilisée sur les réseaux sociaux pour sauver la vie d’un chien gravement malade dans la ville de Tétouan. L’affaire a commencé vendredi dernier, lorsque le maître de ce chien s’est adressé au pacha de la ville pour obtenir une autorisation exceptionnelle de déplacement afin d'emmener à Tanger, pour un contrôle médical, son animal souffrant.

Les documents présentés au représentant de l’autorité locale comportaient le dossier médical du chien qui venait de subir une opération chirurgicale, ainsi que l'attestation du rendez-vous donné par le vétérinaire qui conseillait un suivi régulier de l'état de santé de l'animal. Après examen du dossier, le pacha a refusé de signer l’autorisation au maître du chien. «Ce n’est qu’un animal», aurait-il martelé. Des mots violents et tout aussi arbitraires que le refus opposé à la demande d’autorisation de déplacement exceptionnelle, rapporte le quotidien Al Massae dans son édition de ce mardi 18 août.

Averti par le maître du chien, le vétérinaire a immédiatement réagi en postant, sur les réseaux sociaux, un message appelant les autorités locales de la ville de Tétouan à intervenir pour sauver la vie de l’animal et les défenseurs des droits des animaux à réagir. L’appel a été immédiatement entendu sur les réseaux sociaux, précisent les sources du quotidien qui font savoir que la forte mobilisation de la société civile à l’échelle régionale et au niveau national a finalement porté ses fruits. Quarante-huit heures plus tard, ladite autorisation a été signée par le pacha, ce qui a permis au chien de se rendre, lundi, à son rendez-vous chez son vétérinaire, pour le plus grand bonheur de son maître qui s'est battu sur tous les fronts pour sauver son animal de compagnie.