Kiosque360. Les campagnes de lutte contre le trafic de stupéfiants à Tétouan ont permis l’arrestation d’un individu en possession d’une grosse quantité de psychotropes. L’objectif des hommes de Hammouchi est d’arriver à localiser les barons qui tentent d’inonder la région avec ces hallucinogènes.

Suite à des informations précises fournies par la DGST, la police judiciaire de Tétouan a arrêté, en début de semaine, un individu suspecté d’être impliqué dans une affaire liée au trafic de drogue et de psychotropes. Selon des sources autorisées, le prévenu a été interpellé alors qu’il se trouvait dans sa voiture à l’un des points de contrôle de la circulation dans la ville. Une fouille du véhicule a permis de saisir 10.800 psychotropes répartis en comprimés d’Ecstasy et de Rivotril ainsi que deux portables et une somme de 11.800 dirhams suspectée d’être le produit de la vente des comprimés hallucinogènes. Selon les mêmes sources, le mis en cause a été placé en garde à vue pour enquête sous la supervision du parquet.

Une source policière souligne que les services de sécurité de Tétouan, M’diq, Fnideq et Martil mènent des campagnes et des rondes intenses afin de lutter contre toutes sortes de criminalité et de détecter les réseaux de trafic de psychotropes. L’objectif, ajoute le même intervenant, étant de localiser les trafiquants qui approvisionnent le marché de la région du nord et de mettre sous les verrous les barons de ce trafic.

Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du vendredi 17 janvier, que les rondes effectuées dans les quartiers marginalisés et anarchiques ont permis d’arrêter plusieurs individus soupçonnés de s’adonner au trafic de stupéfiants. D’autres font l’objet d’avis de recherche suite aux investigations diligentées par la police judiciaire sous la supervision le parquet et en coordination avec les divers services de renseignement. Ces campagnes sont menées dans le cadre de l’application des instructions du directeur général de la sûreté nationale, Abdellatif Hammouchi, afin de juguler les foyers de la drogue et de démanteler les réseaux du trafic de psychotropes.