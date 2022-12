© Copyright : DR

Kiosque360. Le procureur du Roi de Tétouan a ordonné l’ouverture d’une enquête judiciaire sur la mort mystérieuse d’un médecin, directeur d’une clinique privée dans la ville. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Le parquet général compétent de Tétouan a chargé, mercredi dernier, la police judiciaire de la wilaya de la sûreté d’ouvrir une enquête sur la mort mystérieuse d’un médecin spécialiste et directeur d’une clinique privée.



Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du vendredi 23 décembre, que le magistrat a ordonné la réalisation d’une autopsie médico-légale sur le corps du défunt à l’hôpital provincial Saniat Rmel pour déterminer les causes du décès. Certaines sources indiquent que l’hypothèse du suicide aurait été évoquée car le médecin souffrait de troubles psychiques.

Mais il faudra attendre les résultats de l’enquête et ceux de l’autopsie pour déterminer les causes réelles de ce décès considéré comme «suspect». En tous cas, les enquêteurs devaient entendre les membres de sa famille, ses collègues et ses proches. Certains d’entre eux ont toutefois souligné que les troubles mentaux évoqués n’étaient pas palpables auprès du public et du personnel de sa clinique. Ce qui est certain, c’est que sa mort a semé beaucoup de tristesse dans les rangs de sa famille, de ses collègues, de ses connaissances et de ses voisins.

Le quotidien Al Akhbar souligne que tous ceux qui le connaissaient ont loué ses grandes qualités humaines et ses excellentes relations avec ses voisins et ses patients. Selon les mêmes sources, le parquet général compétent de Tétouan devrait recevoir, vendredi, les résultats de l’autopsie et de l’enquête judiciaire avant de décider de remettre la dépouille du médecin à sa famille pour qu’il soit inhumé.