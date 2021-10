© Copyright : DR

Kiosque360. La wilaya de la sûreté de Tétouan a ordonné à tous ses services de la région du Nord de renforcer la surveillance policière aux abords des écoles après la reprise de l’enseignement en présentiel.

La rentrée scolaire en présentiel a poussé la wilaya de la sûreté de Tétouan à mobiliser tous ses services pour sécuriser l’environnement des établissements scolaires. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du week-end (9 et 10 octobre), que les rondes et les patrouilles de surveillance seront renforcées afin d’anticiper tout acte criminel ou en violation de la loi. Selon des sources proches de la wilaya de la sûreté, tous les commissariats de la région du nord ont chargé les patrouilles de police de protéger les abords des écoles.

Leur mission consiste à interdire tout comportement anarchique des motards, dont la plupart sont des mineurs, et à réprimer les automobilistes qui harcèlent les étudiantes ou qui conduisent de manière acrobatique. Selon les mêmes sources, les autorités policières ont prévenu tous ceux qui s’adonnent à de tels actes aux alentours des établissements qu’ils seront sévèrement sanctionnés.

Le quotidien Al Akhbar rapporte que les associations des parents d’élèves se sont félicitées des mesures prises par les services de police aux abords des établissements scolaires. Cette surveillance policière accrue vise à lutter contre le trafic de stupéfiants et contre tous ceux qui menacent la sécurité et la santé des élèves en tentant de faire tomber les mineurs dans le piège de la toxicomanie et de l’exploitation sexuelle.

Ce faisant, expliquent les mêmes sources, l’approche sécuritaire dans l’environnement scolaire ne peut, à elle seule, venir à bout de ces phénomènes dégradants. Il est impératif que les associations et les établissements concernés coordonnent leurs actions pour élaborer un programme d’information, de sensibilisation et de mise en garde contre les dangers de la drogue et les actes délictueux.