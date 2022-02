© Copyright : DR

Kiosque360. En saisissant un lot de près de 28.000 comprimés psychotropes à Fnideq, en provenance de la ville occupée de Sebta, les services de sécurité viennent de porter un coup dur à la mafia locale. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghrebia.

Dans les régions du Nord, les services de lutte antidrogue viennent sévir à nouveau contre les mafias impliqués dans le trafic des stupéfiants. Il faut dire que dans ce domaine, on aura tout vu, ou presque. Les services de sécurité ont dû ainsi faire face à des systèmes de plus en plus ingénieux de trafic de drogue dans cette zone, zodiacs propulsés par de puissants hors-bords, drones, plongeurs sous-marins, et la liste est longue. Cette fois, les trafiquants ont dû faire recours à un moyen des plus traditionnels.

En effet, d’après le quotidien Al Ahdath Al Maghribia qui rapporte l’information dans son édition du jeudi 24 février, c’est à bord d’une barque de pêche artisanale que les trafiquants ont tenté de faire introduire des milliers de comprimés psychotropes au Maroc. La drogue provenait du préside occupé de Sebta.

Dans les fait, poursuit Al Ahdath Al Maghribia, les éléments du commissariat régional de police à Fnideq ont réussi sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, à mettre en échec une tentative de trafic d’une quantité importante de comprimés psychotropes à bord de l’embarcation en question.

Le quotidien parle d’un lot de près de 28.000 comprimés. Ce lot a été saisi à bord de la barque juste après son accostage au port de pêche de Fnideq en provenance de la ville voisine. Les faux pêcheurs rentraient au port le plus naturellement possible, comme l’aurait fait tout pêcheur honnête pour débarquer ses prises. Ils ont fait semblant d’avoir été en pêche au large du préside occupé tout ce temps avant de rentrer, explique le quotidien. Sauf que rien de leur manège n’a échappé aux services de sécurité. D’où leur arrestation une fois arrivés au port.

Reste à préciser, poursuit le quotidien, comment la drogue a pu être changée dans l’embarcation. A-t-elle été accostée sur l’une des plages de la ville occupée ou le chargement s’est-il fait en pleine mer à l’aide d’une autre embarcation partie depuis les côtes de Sebta ? Dans tous les cas, souligne le quotidien, la brigade locale de la police judiciaire à Fnideq poursuit actuellement ses recherches et investigations dans cette affaire sous la supervision du Parquet compétent. Il s’agit aussi de déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle et interpeller toutes les personnes impliquées.

L’enquête devrait également expliquer, poursuit le quotidien, comment malgré la fermeture des frontières, les habitants de la région peuvent encore se rendre à Sebta avec autant de facilité. La ville occupée, explique le quotidien, étant devenue ces dernières années un fief des trafiquants de drogue de tout genre, depuis les psychotropes jusqu'aux drogues dures. Toujours est-il, les services de sécurité ne baissent pas leur niveau de vigilance. Cette guerre antidrogue a d’ailleurs permis de démanteler plusieurs réseaux de trafic de stupéfiants qui s’activaient dans toute cette zone, depuis Fnideq jusqu’à Ksar Sghir et bien au delà.