© Copyright : Robyn Beck /AFP

Les étrangers qui arrivent au Maroc doivent justifier d’un test PCR négatif datant de moins de 72 heures, mais en prenant en compte la date du prélèvement. Les détails.

Nouveau changement, et de taille, pour les étrangers désireux de se rendre au Maroc.

De sources informées, Le360 apprend que les concernés doivent justifier d’un test PCR négatif datant de mois de 72 heures à compter de la date du prélèvement, et non de la remise du résultat. C’est le sens d’un NOTAM (Notice to airmen, ou messages aux navigants aériens) adressé par les autorités marocaines aux compagnies aériennes desservant le Maroc, avec effet immédiat.

Auparavant, les tests PCR des étrangers étaient recevables, même datés de 72 heures après la remise du résultat.

«C’est une décision qui vient renforcer les mesures de précaution prises par le Maroc, car une infection peut intervenir à n’importe quelle heure après le test. Cela permettra de réduire les risques», expliquent nos sources.

Les résultats des tests PCR sont délivrés dans un laps de temps de 24 à 48 heures selon les pays.

Pour rappel, et à partir du mercredi 11 novembre, tout voyageur du Maroc vers la France aura l’obligation de présenter un test PCR datant de moins de 72 heures (à compter de la date du prélèvement).

Ces obligations s’appliqueront aux transports aériens et maritimes. Les enfants âgés de moins de 11 ans restent dispensés de ce test, selon un communiqué officiel, publié sur Twitter, par l'ambassade de France à Rabat.