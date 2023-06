Tentative d’arnaque à l’encontre de ministres au nom du ministère de la Maison royale

Des ministres de l’actuel gouvernement ont été victimes d’un arnaqueur qui a usurpé l’identité d’un responsable du ministère de la Maison royale, du Protocole et de la Chancellerie, révèle une analyse technique effectuée par les enquêteurs sur les téléphones portables d’une personne originaire de Casablanca et accusée d’arnaque, de tentative d’arnaque et d’homosexualité.

Elle avait été arrêtée la semaine dernière alors qu’elle guettait le ministre de la Santé au Parlement.

Les détails de cette affaire sont révélés par Assabah dans son édition du mercredi 7 juin, expliquant que son arrestation est intervenue alors qu’elle tentait d’accéder à un bureau où se trouvait le ministre de la Santé.

C’est alors que la vérification de son identité, ainsi que le contrôle préliminaire de ses deux téléphones portables ont démontré qu’il était en contact avec des ministres au nom d’un responsable du ministère de la Maison royale.

L’individu a été soumis à une enquête approfondie, puis présenté à la justice. Le journal ajoute qu’en plus du ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, cette personne avait également émis des directives à Mohamed Seddiki, ministre de l’Agriculture, et Aawatif Hayar, ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille.

D’après Assabah, la première audience de l’accusé a eu lieu lundi dernier devant le tribunal de Rabat, après qu’il a été placé en garde à vue, puis poursuivi en état d’arrestation par le parquet.

Les procès-verbaux présentés devant la justice révèlent que cette personne est parvenue à obtenir les numéros personnels des ministres concernés auxquels elle a demandé, au nom du ministère de la Maison royale, de bénéficier de certains avantages.

Il s’agit principalement de l’obtention d’aides dans des complexes sociaux à Casablanca, une demande formulée à la ministre de la Solidarité.

Quant à son confrère de l’Agriculture, il a lui été appelé à fournir à l’escroc un mouton pour Aïd Al-Adha qui approche.

Bien entendu, les ministres ne sont pas tombés dans son piège et c’est plutôt l’escroc qui s’est fait prendre la main dans le sac.

Comme le relaie le journal, l’homme a expliqué aux enquêteurs lorsqu’il a été confronté aux faits qu’il souffrait en fait d’une maladie mentale, due à un viol dont il avait été victime lorsqu’il était enfant.

C’est pour cela qu’il a sollicité des aides sociales de la part des ministres en question, après que des organismes en charge du soutien social des personnes se trouvant dans ce cas aient refusé de lui apporter un soutien.

Il a pensé aussi qu’en se faisant passer pour un responsable dans le ministère de la Maison royale, il saurait mieux convaincre les ministres ciblés de l’aider.