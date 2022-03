© Copyright : DR

Kiosque360. Une bande criminelle, composée de trois individus, a été mise hors d’état de nuire après avoir cambriolé la villa d’un président de commune à Témara. Voici le modus operandi de cette bande et le film des évènements dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

La brigade gendarmerie royale de Témara a déféré, dimanche dernier, devant le procureur général du roi près la cour d’appel de Rabat, les trois individus d’une bande criminelle ayant cambriolé la villa d’un président de commune. Après leur interrogatoire, le procureur général du roi a décidé de confier l’affaire au juge d’instruction près la même cour d’appel.



Les trois individus impliqués ont mis la main sur de précieux objets et des équipements électroniques, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 3 mars. Les trois mis en cause auraient saisi l’occasion de l’absence du propriétaire de la villa et de son épouse, en voyage à l’étranger, pour s’introduire pendant la nuit dans leur domicile et le cambrioler.



Le vol a été signalé aux autorités compétentes par l’agent de sécurité qui a constaté que la villa avait été cambriolée. C’est à ce moment que les éléments de la brigade de la gendarmerie royale de Témara ont lancé les investigations pour élucider cette affaire. Ces investigations les ont conduits rapidement à arrêter dans un premier temps un receleur dans la même ville.



Après l’arrestation de ce receleur, les gendarmes de Témara ont immédiatement localisé les cambrioleurs et les ont arrêtés sur le champ. Lors de l’enquête, indiquent les sources du quotidien, les trois individus mis en cause ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés, font savoir les mêmes sources.

Et de préciser que les objets volés ont été saisis par les gendarmes de Témara. Ce butin sera remis au propriétaire de la villa dès son retour au Maroc, ajoute le quotidien. Quant aux trois cambrioleurs, leur procès démarrera après l’achèvement de l’enquête qui déterminera s’ils ont des antécédents ou s’ils seraient liés à d’autres bandes criminelles.