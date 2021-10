© Copyright : DR

Kiosque360. Un tragique accident de la circulation a provoqué la mort de trois élèves dans la province de Tata. Les détails de ce drame qui a secoué la région.

De retour, tôt dans la matinée de jeudi, des vacances de la fête d’Aïd Al Mawlid pour reprendre les cours, des élèves ont été victimes d’un violent accident de circulation dans les environs de la province de Tata. L’engin qui les transportait s’est renversé dans la zone d’Adnal à Aît Mansour, relevant de la commune Ben Yacoub dans la province de Tata. Bilan: trois élèves ont trouvé la mort sur le champ, tandis qu’un quatrième et le chauffeur de l’engin ont été grièvement blessés.



Les deux blessés ont été immédiatement évacués à l’hôpital provincial de la ville, alors que les trois morts ont été transportés à la morgue, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 23 et 24 octobre.



Et de préciser qu’une enquête a été ouverte par les éléments de la gendarmerie royale de la brigade Tassinte, sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les circonstances de ce drame qui a secoué la région.



Juste après l’accident, font savoir les sources du quotidien, le gouverneur de la province de Tata, Salaheddine Amale, et des responsables de la direction provinciales du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, se sont rendus à l’hôpital provincial de la ville pour s’enquérir de l’état de santé de l’élève et du chauffeur blessés et réconforter les familles des victimes, indiquent les mêmes sources.



Et d’ajouter que les lycées Al Massira et Akayghane, où les victimes poursuivaient leur scolarité, ont observé une journée de deuil jeudi. Les élèves des deux établissements scolaires, traumatisés par ce drame, ont observé une minute de silence et la lecture d'El Fatiha (sourate d'ouverture du Coran) en hommage à leurs camarades victimes de cet accident tragique.