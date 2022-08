© Copyright : DR

Le nouveau siège du district provincial de sûreté à Taounate a été inauguré dimanche 21 août 2022, en présence des autorités locales et de plusieurs autres personnalités.

Cette inauguration, qui a eu lieu à l'occasion de la commémoration du 69e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple et de la Fête de la jeunesse, intervient dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) visant à développer et à moderniser les infrastructures de la police nationale.

Le nouveau siège, qui comprend plusieurs services, a été doté des moyens logistiques à même d’offrir de meilleurs services aux citoyens, aux visiteurs et aux étrangers.

Cette nouvelle structure de sûreté vise à offrir des espaces de travail intégrés et pratiques au profit du personnel de la police et à améliorer et moderniser les prestations policières à caractères administratif et judiciaire fournies aux usagers.

A cet effet, les nouveaux locaux de la police à Taounate sont dotés d’équipements modernes destinés aux différents corps de la police, en plus d’espaces appropriés pour recevoir, orienter et servir les usagers selon les meilleures normes de la qualité des services publics adoptées par la DGSN.

Dans une déclaration à la MAP et à sa chaîne d'information M24, le contrôleur général du district provincial de sûreté de Taounate, Khalil Daghri, a indiqué que l'inauguration de la nouvelle structure policière intervient dans le cadre de la stratégie de la DGSN visant à améliorer les services de sécurité, à rapprocher l'administration des citoyens, à renforcer la sécurité au service des personnes et des biens.

La DGSN s’est engagée, au cours des dernières années, dans un processus de développement des infrastructures policières aux niveaux central et régional, mettant à la disposition du personnel et des usagers des espaces et des équipements de travail modernes.