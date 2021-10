© Copyright : DGSN

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger ont arrêté hier, vendredi 22 octobre 2021, un ressortissant français d'origine algérienne, pour son implication présumée dans un trafic international de drogue dans le cadre d'un réseau criminel organisé transnational, et également pour de faux et usage de faux.

Dans un communiqué diffusé ce samedi 23 octobre, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les services de sécurité nationale de Tanger avaient ouvert une enquête judiciaire sur fond d'accès du suspect, âgé de 47 ans, à une clinique privée à l'aide de faux papiers d'identité allemands, après avoir été grièvement blessé à l'aide d'une arme blanche.

Les recherches et investigations entreprises ont révélé que le suspect fait l'objet d'avis de recherche aux niveaux national et international. Au niveau national, le mis en cause faisait l'objet d'avis de recherche national émis à la fois par la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) et le service préfectoral de la police judiciaire de la ville de Tétouan dans des affaires de trafic international de drogue.

Au niveau international, le suspect fait également l'objet d'un mandat d'arrêt international lancé par les autorités judiciaires françaises en juin 2021 pour trafic international de drogue, blanchiment d'argent et commission d'agressions physiques graves, souligne ce même communiqué.

Le suspect blessé subit actuellement les soins nécessaires à l'hôpital, dans l'attente de l'enquête judiciaire qui sera menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de faire la lumière sur l'ensemble de ses activités criminelles liées au trafic international de drogue et au blanchiment d'argent, d'arrêter toutes les personnes impliquées dans son agression physique et d'en élucider les motifs, conclut le communiqué de la DGSN.