Très ancien, le foundouq Bab Dbagh de Tanger, qui date du XVIIe siècle, retrouve une autre vie. Des femmes y proposent des produits des terroirs du Maroc. Visite en images.

Elle sont une vingtaine, produisent et vendent désormais les produits de leur terroir dans le foundouq Bab Dbagh. Datant de quatre siècles, et situé dans le vieux Tanger, ce bâtiment chargé d'histoire vient d’être réhabilité. C'est aujourd'hui un marché, où ces commerçantes proposent aux Tangérois et aux visiteurs de la ville du fromage, du lait et ses produits dérivés, de même que des légumes du terroir, le tout bien entendu dans le respect des normes de l'agriculture biologique.

Sur une superficie de 340 mètres carrés, la récente réhabilitation de cette bâtisse a été prise en charge par un programme lancé par le roi Mohammed VI, visant à revaloriser la médina de Tanger. Et pour ce seul fondouq, un budget de 1,2 million de dirhams a été débloqué.

Le vieux fondouq Dbagh, abandonné il y a quelques temps encore, avait, depuis le règne du sultan Moulay Ismaïl, en plus de sa vocation première de lieu d'hébergement de voyageurs, aussi servi de tannerie.

La réhabilitation de cet espace, qui est le fait des équipes de l'Agence du Nord, devrait rendre à terme le centre historique de Tanger plus attractif, aussi bien touristiquement qu'économiquement.