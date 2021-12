Tanger: un commando spécial arrête un présumé baron de la drogue, plusieurs millions de dirhams saisis

La villa perquisitionnée, ce mardi 21 décembre, par un commando spécial de la Gendarmerie royale.

On en sait un peu plus sur l’affaire des 12 tonnes de drogue saisies lundi 20 décembre 2021, près de Tanger. Aux premières heures de ce mardi 21 décembre, un commando spécial de la Gendarmerie Royale a arrêté un présumé baron de la drogue et saisi plusieurs millions de dirhams en devises nationale et étrangère. Les détails.

L’affaire des 12 tonnes de drogue saisies près de Tanger, lundi 20 décembre, commence à livrer une bonne partie de ses secrets. Sur la base des aveux du chauffeur du camion qui transportait la drogue, un commando spécial de la brigade nationale de la Gendarmerie Royale a débarqué aux premières heures de ce mardi dans une villa des environs de Tanger. Selon les sources contactées par Le360, ce commando, dépêché depuis Casablanca, a interpellé le dénommé R.J, présenté comme un notoire baron de la drogue et qui serait le commanditaire de la tentative de trafic avortée hier lundi. Tanger: la Gendarmerie Royale saisit 12 tonnes de haschich dans un camion, un individu interpellé Dans cette villa, où le présumé baron de la drogue se trouvait en compagnie d’une femme, les enquêteurs de la gendarmerie, en collaboration avec la police judiciaire de Tanger, ont saisi une véritable fortune en devises nationale et étrangère: 2,73 millions d’euros (soit l’équivalent de 28,6 millions de dirhams) et plus de 37 millions de dirhams. Nos sources ajoutent qu’ont également été saisis les clés de 6 voitures de luxe, des téléphones portables et de précieux bijoux. Le prévenu a été placé en détention, sous la supervision du parquet compétent, en attendant de pouvoir mettre la main sur d’éventuels complices de ce réseau qui pourrait avoir des ramifications à l’international.

Par Said Kadry