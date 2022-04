Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger ont saisi 2 tonnes et 98 kg de haschich le 17 avril 2022 à Melloussa.

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger ont mis en échec, dimanche 17 avril 2022, en collaboration avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), une tentative de trafic international de drogue. L’opération a permis la saisie de 2 tonnes et 98 kg de haschich.

Cette opération sécuritaire a été menée, en collaboration sur le terrain avec les services de la Gendarmerie Royale, dans un entrepôt situé à Melloussa près de la ville de Tanger, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Ce sont ainsi 61 colis totalisant 2 tonnes et 98 kg de haschich qui ont été saisis, en plus d’une arme blanche de grande taille et d'une embarcation pneumatique qui aurait été utilisée dans le trafic international de drogue.

Le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger a ouvert une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent en vue d’identifier les présumés impliqués dans cette activité criminelle et déterminer l’ensemble de ses ramifications nationales et internationales, conclut le communiqué.