Les autorités locales de la ville de Tanger s’apprêtent à accueillir, à partir du vendredi 17 décembre, le soir, des Marocains bloqués à l’étranger. Ces voyageurs seront mis en isolement pendant sept jours dans des hôtels, aux frais du gouvernement.

Les autorités de la ville du Détroit ont aménagé cinq hôtels, situés entre le centre-ville et la zone périurbaine de Gzenaya, chargés de recevoir les voyageurs qui étaient bloquées à l'étranger, en provenance du Portugal et de Turquie, le temps de leur isolement obligatoire de sept jours. Ces établissements devront accueillir environ 1.288 personnes , dont 840 qui arriveront de la capitale portugaise Lisbonne, et 448 autres de l'aéroport d'Istanbul en Turquie, d’après les informations exclusives obtenues par Le360.



Selon des sources à la wilaya de Tanger, les autorités locales ont mis en place toutes les conditions nécessaires à l’hébergement des Marocains bloqués à l’étranger, dans des hôtels trois et quatre étoiles de la ville. Ces voyageurs devront subir des examens médicaux toutes les 48 heures pendant une période de sept jours avant que puisse leur être accordée l'autorisation de rejoindre leurs foyers.



Toujours selon nos informations, les autorités de Tanger ont pris toutes les mesures pour sécuriser le processus de transfert des rapatriés, via des bus de l’aéroport Ibn Battouta de Tanger, jusqu’aux hôtels. Des équipes médicales et infirmières seront constamment sur place dans les établissements d’accueil.

L’opération sera supervisée par les équipes de sûreté nationale qui ont mobilisé environ 40 éléments. La Gendarmerie royale de Tanger a mobilisé quant à elle 20 éléments, alors que les forces auxiliaires en ont mobilisé plus de 30 afin de sécuriser l’opération. Les services de la protection civile ont affecté pour leur part plus de 20 éléments et 10 ambulances pour accompagner cette opération.



Le premier avion en provenance du Portugal, avec à son bord 159 Marocains, atterrira à l'aéroport international de Tanger Ibn Battuta, demain vendredi 17 décembre, vers 20h45. Un autre avion en provenance d'Istanbul se posera quant à lui à 23h00, le soir avec à son bord 274 personnes.

A noter que toute personne déclarée positive à l'aéroport ou dans l'hôtel durant sa quarantaine, sera prise en charge par les autorités sanitaires de Tanger.