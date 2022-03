© Copyright : Said Kadry / Le360

Le corridor de Gzenaya dans la zone industrielle de Tanger, une trémie longue de 700 mètres, sera livrée à la fin de ce mois de mars 2022, a appris Le360 de source sûre.

Le chantier du plus long souterrain de 700 mètres est en cours d’achèvement dans la zone industrielle de Gzenaya à Tanger. Ce projet nommé le «corridor de Gzenaya» viendra renforcer le réseau routier de la ville.

Selon des sources contactées par Le360, un budget de 121 millions de dirhams a été alloué à ce projet qui reliera deux zones au niveau des intersections de la route régionale n°4601, la route nationale n°1 et la route régionale n°4600.

Selon ses responsables, ce projet, qui fait partie du chantier de réhabilitation de la zone de Gzenaya, lancé par le ministère de l'Intérieur et l'Agence pour la promotion et le développement du Nord, a pour but de fluidifier la circulation à l’entrée de la ville et en direction de l’autoroute.