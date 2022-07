© Copyright : Said Kadry / Le360 (capture image vidéo)

Le coup d'envoi du programme national du camping «Vacances pour tous» a été donné hier, mardi 19 juillet 2022, par le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaïd, au Centre national d'estivage de la forêt diplomatique de Tanger.

La cérémonie s'est déroulée en présence du wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, de plusieurs responsables centraux et régionaux du département de la Jeunesse, et des représentants des associations partenaires du programme national du camping «Vacances pour tous».

Dans une déclaration à la presse, Mohamed Mehdi Bensaïd a indiqué que le lancement effectif du programme national du camping a eu lieu la semaine dernière, et que les visites de terrain (effectuées hier) dans plusieurs colonies visaient à prendre connaissance des capacités disponibles et des services fournis aux enfants.

Il a aussi souligné que des commissions nationales et régionales effectueront des visites d'inspection aux colonies de vacances pendant toute la durée du programme, afin de s'assurer de la qualité des services fournis et de superviser le travail des encadrants et des associations partenaires.

Le ministre a, par ailleurs, expliqué que cette visite a été l'occasion de constater que le travail accompli est fortement apprécié par les enfants bénéficiaires, tout en précisant que le défi à relever est d'assurer une amélioration continue des campings et de permettre au plus grand nombre d'enfants de bénéficier de ce programme.

L’édition 2022 du programme national du camping «Vacances pour tous» est organisée du 15 juillet au 4 septembre dans plusieurs centres d'estivage au niveau des différentes régions du Royaume.

Ce programme vise à offrir des services d’éducation et de loisirs aux enfants et aux jeunes, notamment ceux issus des régions éloignées et enclavées, assurer l'exploitation de tous les moyens disponibles, y compris les espaces, les moyens pédagogiques et les ressources humaines au profit de l'enfance, et à adopter une approche participative de gestion.

Au programme de cette édition, des colonies fixes et des activités de proximité pour les enfants de 7 à 15 ans, des forums et des activités pédagogiques pour les jeunes âgés de 15 à 18 ans, des universités des jeunes pour les 18-25 ans, et des sessions de formation et des rencontres d'études pour ceux âgés de 18 ans et plus.