Kiosque360. L'adolescente de 14 ans disparue à Tanger, il y a quelques jours, a été retrouvée dans le domicile familial d'un jeune homme de 21 ans qu'elle avait rencontré sur les réseaux sociaux et pour lequel elle s'est prise d'affection. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

On connaît les détails de l’affaire de la disparition d’une adolescente de 14 ans à Tanger. Cette dernière a été retrouvée à Sidi Slimane en compagnie d’un jeune homme de 21 ans qu’elle avait rencontré sur Instagram.

C’est Al Akhbar qui revient sur cette affaire dans son édition du 19 octobre, avec un récit détaillé de ce qui s’était passé. D’après le journal, cette disparition, qui a secoué la ville du Détroit il y a quelques jours, a eu lieu suite à une rencontre faite sur le réseau social par la jeune adolescente. En effet, cette dernière a récemment eu plusieurs échanges avec un jeune homme travaillant, à Tanger, dans le secteur de la construction. Quand leur relation «virtuelle» s'est renforcée avec le temps, ils ont décidé d’aller ensemble à la rencontre des parents du jeune homme pour, semble-t-il, acter leur mariage.

Une fois le plan mis en place, l’adolescente a été rejointe par le jeune homme à la sortie de son école. Ils se sont alors immédiatement dirigés vers la gare routière de la ville pour prendre un autocar en direction de Sidi Slimane. Le jeune homme est, en effet, originaire d’un village, près de cette ville, où résident encore ses proches.

Une fois sur place, en pleine nuit, il a alors présenté à sa mère le fillette comme étant une orpheline. L’adolescente a par la suite assuré à la mère qu’elle était amoureuse de son fils et qu’elle souhaitait se marier avec lui. L’histoire n’a pas convaincu la mère du jeune homme qui a décidé de séparer les deux «amants» pour la nuit. Elle a alors contraint l’adolescente à dormir en compagnie de l’une de ses filles, en attendant d’y voir plus clair le lendemain. Or, comme le rapporte Al Akhbar, au lever du soleil, la jeune fille a été prise de sanglots décrits comme «hystériques» et a supplié ses hôtes de la ramener à sa famille. La mère n’a alors pas tardé à joindre les parents, leur expliquant ce qui venait de se passer et les informant de l’endroit où se trouvait leur fille.

alertés, les services de la gendarmerie se sont dépêchés sur place pour la récupérer et arrêter le jeune homme. Ce dernier fait actuellement l'objet d’une enquête approfondie afin d’élucider tous les contours de cette affaire.

Le journal rappelle qu’un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale avait annoncé, en fin de semaine dernière, que la fillette en question faisait l’objet d’un avis de recherche émis par ses parents. Ces derniers avaient en effet déclaré que leur fillette n'était pas rentrée à la maison après la fin de ses cours, mercredi dernier. Le père avait également publié sur les réseaux sociaux des vidéos informant de la disparition de sa fille, espérant que cela aiderait à la retrouver.