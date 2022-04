© Copyright : Said Kadry / Le360

Plusieurs activités ont a été organisées, ce samedi 9 avril 2022 à Tanger, par le haut commissariat aux anciens résistants, en commémoration du 75e anniversaire de la visite historique de feu le roi Mohammed V à la ville du Détroit, qui a constitué une étape historique dans la lutte contre le colonialisme et la défense de l'unité nationale.

Une cérémonie spéciale s'est tenue à cette occasion sur la place du 9 avril, dans le centre-ville de Tanger, en présence notamment du haut commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, Mustapha El Ktiri, du wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, et de plusieurs représentants des autorités militaires, sécuritaires et judiciaires, et d'élus.

Un meeting a été organisé pour mettre la lumière sur cette visite historique de feu le roi Mohammed V à Tanger, le 9 avril 1947. Un évènement majeur de l'histoire du Maroc, qui a sonné le glas du Protectorat et consacré l'intégrité du territoire du Royaume.

Mustapha El Ktiri a souligné que la commémoration de cette visite, qui intervient après deux ans d'arrêt à cause de la pandémie, constitue l'occasion de mettre en avant la forte symbolique de cet évènement qui trace l'une des pages glorieuses de l'histoire du Maroc.

Le haut commissaire aux anciens résistants a, à cet égard, noté l'importance du «voyage de l'unité» effectué par le Père de la Nation à Tanger, ville sous administration internationale à l'époque, pour défier les puissances coloniales et clamer solennellement la volonté du Royaume de recouvrer sa liberté et son indépendance.

Mustapha El Ktiri a ajouté, par ailleurs, que cet évènement illustre l'unité du peuple marocain et la symbiose entre le Trône et le peuple, mettant l'accent sur son contexte historique, national et international, depuis les années 1930 jusqu'au 9 avril 1947.

Au cours de cette cérémonie, les femmes et les enfants des résistants marocains ont été honorés. En outre, une exposition de photographies retraçant les grands moments de la période a été organisée, dans les locaux du tribunal de commerce de Tanger, place du 9 avril.