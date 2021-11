© Copyright : DR

Kiosque360. La police de Tanger a interpellé dernièrement une fausse femme caïd qui arnaquait les commerçants en compagnie de son complice qui portait l’uniforme des forces auxiliaires.

La police de la wilaya de la sûreté de Tanger a arrêté, dernièrement, une femme qui se faisait passer pour une caïd afin d’arnaquer les commerçants. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du mercredi 10 novembre, que la fausse caïd agissait avec un complice qui portait l’uniforme des forces auxiliaires. Ils ciblaient particulièrement les commerçants qui étaient en infraction notamment dans le domaine de l’urbanisme et l’occupation du domaine public.

Ce sont les plaintes de certains commerçants qui ont poussé la police à diligenter une enquête. Les investigations et le visionnage des caméras de surveillance leur ont permis d’identifier puis de localiser et d’arrêter la suspecte qui fut placée en garde à vue. Déférée devant le parquer, la prévenue a été poursuivie pour escroquerie et usurpation d’une fonction régie par la loi avant d’être placée en détention préventive dans la prison locale.

Le quotidien Al Akhbar rapporte que l’enquête se poursuit au niveau du juge d’instruction pour déterminer les personnes qui lui donnaient des informations sur les commerçants qui étaient en infraction. Par ailleurs, les services de police recherchent activement son complice qui l’accompagnait pendant ses tournées dans les marchés pour arnaquer les commerçants. Une fois localisé, ce dernier devrait informer la police sur le tailleur qui lui a confectionné, en violation de la loi, l’uniforme des forces auxiliaires.